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Çanakkale'de korkutan depremler

Çanakkale'de korkutan depremler

ÇANAKKALE'nan Ayvacık ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından artçı şok da yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 21.02'de Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 9.28 kilometre açığında ve 6.97 kilometre derinlikte meydana gelirken sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Artçı şok

Çanakale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şok yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 21.39'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

Artçı deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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