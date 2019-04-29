HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'a tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'ın (NYT) kendisinden özür dilemediğini belirterek, gazeteyi "gazeteciliğin en alt seviyesi" olarak niteledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık "yalan haberler" yapmakla suçladığı NYT gazetesine yüklendi.

Gazetenin, Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatür için özür dilediğini anımsatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"New York Times, korkunç antisemitik karikatür için özür diledi ancak benden bu karikatür için ya da günlük çapta hakkımda yaptığı diğer yalan ve ahlaksız haberler için özür dilemedi. Bu gazete, 'gazeteciliğin' en alt seviyesine ulaştı ve gazetenin tarihinde şüphesiz alt bir noktadalar."

New York Times'da karikatür krizi
Amerikan NYT gazetesinin perşembe günkü baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, cumartesi günü yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesi kullanılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Konyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Hakarete uğrayan havalimanı çalışanı işten çıkarıldı mı?
Hakarete uğrayan havalimanı çalışanı işten çıkarıldı mı?
Erdoğan'dan Kûtü'l Amare mesajı
Erdoğan'dan Kûtü'l Amare mesajı
Patates ve soğan fiyatları düştü
Patates ve soğan fiyatları düştü
Yanal'dan savunma hattına zorunlu rotasyon
Yanal'dan savunma hattına zorunlu rotasyon
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara önemli F-16 uyarısı
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara önemli F-16 uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Ekrem İmamoğlu'na Almanya'dan dikkat çeken ziyaret
Ekrem İmamoğlu'na Almanya'dan dikkat çeken ziyaret
Türk bilim insanından önemli keşif
Türk bilim insanından önemli keşif
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!
Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Yorumlar