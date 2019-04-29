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Erdoğan'dan Kûtü'l Amare mesajı

Erdoğan'dan Kûtü'l Amare mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kûtü'l Amare zaferinin 103. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

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