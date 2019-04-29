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Sakarya'da kadın tuvaletindeki sapık yakalandı

Sakarya'da kadın tuvaletindeki sapık yakalandı

Sakarya'da kadınlar tuvaletine girerek kadınların fotoğraflarını çekmek isteyen sapık yakalandı. Emniyette ki işlemlerin ardından M.Y. adliyeye sevk edildi.

SAKARYA Büyükşehir Belediye Terminali’nde kadınlar tuvaletine girip fotoğraf çekmek isteyen sapık yakalandı.

Olay önceki gece 02.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyon’a gitmek için terminale giden öğretmen G.B. (27) kadınlar tuvaletine girdi. Genç kadının peşinden kadınlar tuvaletine giren 23 yaşında ki M.Y. yan kabine girerek G.B.’nin fotoğrafını çekmek isterken yakalandı.

Etkisiz hale getirildi

G.B.’nin sert tepkisiyle karşılaşan M.Y., tuvalet görevlisinin de yardımıyla etkisiz hale getirildi. Genç kadın otogar polisine giderek M.Y.’den şikayetçi oldu. Polis; genç kadının, kadınlar tuvaletine giren M.Y’.nin ve tuvalet görevlisinin ifadelerini aldıktan sonra olayı Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine devretti.

Emniyette ki işlemlerin ardından M.Y. adliyeye sevk edildi.

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