Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray final yolunda

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 74-59 mağlup etti ve seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Sarı-Kırmızılılar, evinde oynayacağı dördüncü maçı kazanırsa adını finale yazdıracak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki üçüncü maça 1-1'lik seri eşitliği ile gelinmişti.

Üçüncü maça iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Ev sahibi ekip ilk çeyreği 23-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe'nin etkili oyunuyla, ilk yarı 39-37 sona erdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi Galatasaray, Moriah Jefferson'ın etkili performansıyla farkı açmayı başardı ve son çeyreğe 61-48'lik üstünlükle girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşarken Galatasaray, aradaki farkı korumayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodun son bölümüne kadar taşıdığı üstünlükle karşılaşmadan 74-59'luk skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Moriah Jefferson 25 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken Işıl Alben 12, Farhiya Abdi 10 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe'de Verameyenka, Birsel Vardarlı Demirmen ve Kelsey Plum 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.

Bu sonuçla Galatasaray, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 3 maç kazananın finale yükseleceği serinin dördüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü yine Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde oynanacak.