Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında hafta arasında teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlarken, Evkur Yeni Malatyaspor topla daha fazla oynarken Kasımpaşa ise kaptığı toplarla tehlikeli olmaya çalıştı. Karşılaşmada ilk büyük fırsatı 29. dakikada Kasımpaşa yakaladı. Ceza sahasında Khalili'nin şutunda defanstan seken top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş iki kale direğine de çarparak oyun alanına döndü. Organize ataklarla Kasımpaşa defansına zor anlar yaşatan Evkur Yeni Malatyaspor 42. dakikada Adem Büyük'le golü de buldu. Sağ kanattan Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde güzel bir kafa vuruşla topu ağlara gönderen Adem Büyük takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu golle 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ilk yarıda olduğu gibi yüksek tempoda başladı. Evkur Yeni Malatyaspor Kamara'nın da etkili oyunuyla birçok fırsat üretirken, 69'da ikinci golü de buldu. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Robin Yalçın'ın önünde kaldı ve onun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Yediği ikinci golden sonra Kasımpaşa rakip sahada baskı kurarken 84. dakikada Fode Koita'nın golüyle farkı 1'e de indirdi. Trezeguet'in pasıyla topla buluşan Koita sağ çaprazdan ceza sahasına girdi topu soluna çekerek şutunu kaleye gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 41'e yükseltirken, Kasımpaşa 38 puanda kaldı.