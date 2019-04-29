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Buket Aydın ekranda Kanal D'den kovulduğu iddia edilmişti

Buket Aydın ekranda Kanal D'den kovulduğu iddia edilmişti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın'la yolların ayrıldığı iddia edilmişti. Buket Aydın ekrana dönüş yaptı. Bu akşamki Kanal D Ana Haber bültenini Buket Aydın sundu.

Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Buket Aydın ekrana dönüş yaptı. Bu akşamki haber bültenini Buket Aydın sundu.

Buket Aydın'ın kurumla yollarının ayrıldığı iddia edilmiş, geçtiğimiz cuma akşamı Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sunmuştu.

Bu akşam yayınlanacak olan Kanal D Ana Haber Bülteni'ni kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Buket Aydın, gün içinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ana Haber'in yayın saatinin değiştiğinin duyurulduğu tanıtımı paylaşmıştı.

Buket Aydın ekrana döndü

Buket Aydın'ın bu akşam Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunarak, son günlerde yaşanan ayrılık tartışmalarına da nokta koymuş oldu.

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