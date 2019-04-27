Buket Aydın'dan ilk açıklama Kanal D'den kovuldu mu?

Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi. İddialara göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine dün akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı.