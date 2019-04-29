Kanal D'den kovulmuştu! Buket Aydın yeniden ekranlara döndü
Kanal D Ana Haber’den kovulduğu ve stüdyodan zorla çıkarıldığı iddia edilen Buket Aydın, bu akşam ekranlara dönüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın 31 Mart seçimleri öncesi ortaya koyduğu seçim iddiasına gülerek cevap veren ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Buket Aydın’ın görevine geçtiğimiz hafta son verilmişti.
Görevine son verilmesine rağmen ana haberi sunmak isteyen Aydın’ın zorla Kanal D stüdyolarından çıkarıldığı iddiası da gündemdeki yerini almıştı.
Bunun üzerine Buket Aydın’ın “Kovulmadım, izne ayrıldım” açıklaması samimi bulunmasa da Ankara’dan torpil arayışına girdiği de bir diğer iddialardandı…
Bugün sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Aydın, haber bülteninin tanıtım videosunu paylaşarak bu akşam 19.00'da bülteni kendisinin sunacağını açıkladı. Buket Aydın, "Yeni saatimizde akşam görüşmek üzere" dedi.