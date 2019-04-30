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'Çingene Ümit' operasyonunda 44 kişi tutuklandı

'Çingene Ümit' operasyonunda 44 kişi tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan liderliğini 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütü üyesi 44 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini halen bir başka suçtan cezaevinde bulunan 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığını ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştığını belirleyerek 18 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirilmişti. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekmişti.

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları tamamlanan, halen cezaevinde bulunan sorgu için getirilen 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 52 kişi sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 44'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla toplam 8 kişi serbest bırakıldı.

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