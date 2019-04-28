Nihat Doğan'dan Buket Aydın'a zehir zemberek sözler: Şükürler olsun
Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a, bir dönem davalık olduğu Nihat Doğan'dan çok konuşulacak sözler geldi.
Kanal D'nin Buket Aydın karmaşası devam ederken, Buket Aydın'a hem destek hem de tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla Buket Aydın'a saydırdı. İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla günlerce konuşulan Doğan, açıklamalarıyla kısa sürede gündeme oturmayı başardı.
Nihat Doğan, paylaşımında "Dün beni ekmeğimden etmeyle sevinen şahıs bugün kovulmuş” diyerek adaletin yerini bulduğunu savundu. İşte şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı:
"Ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa demiş Mevlana, kırdığın yerden kırılacak, incittiğin yerden incineceksin demiş Peygamber efendimiz. Dün beni ekmeğimden etmeyle sevinen şahıs, bugün kovulmuş. Kardeşlerim! Kim bizim ahımızı aldı da iflah oldu?"
Dualar şükürler olsun hedefini bulmuştur:
"Hep dedim davası hak olanın sahibi haktır ve o hak hiçbir mazlumun ahını yerde koymadı koymayacaktır. Bizi Allah için sevip dualar eden anaların, bacıların duası da şükürler olsun ki yerini hedefini bulmuştur."