Nihat Doğan'dan Buket Aydın'a zehir zemberek sözler: Şükürler olsun

Dualar şükürler olsun hedefini bulmuştur:

"Hep dedim davası hak olanın sahibi haktır ve o hak hiçbir mazlumun ahını yerde koymadı koymayacaktır. Bizi Allah için sevip dualar eden anaların, bacıların duası da şükürler olsun ki yerini hedefini bulmuştur."