Buket Aydın herkesi ters köşeye yatırdı İşte ekrana dönüş tarihi

"Pazartesi ekranda olacak'

Buket Aydın'ın yerine kimin geçeceği halen konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren kişi, Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt. Gazeteci Bozkurt Twitter hesabından şu iddiayı paylaştı:

"Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D'ye geri dönebilmek için Ankara'dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak."