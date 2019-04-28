Buket Aydın herkesi ters köşeye yatırdı İşte ekrana dönüş tarihi
Kanal D Ana Haberi sunarken görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'dan haber var. Ünlü sunucunun ekrana döneceği tarih belli oldu. Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt, Buket Aydın'ın pazartesi günü tekrar ekranda olacağını iddia etti.
Kovuldu iddiası
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programda, kahkaha atması sonucu aldığı tepkilerle gündeme oturan Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevine geçtiğimiz cuma günü son verildiği iddia edildi. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.
'Bülteni ben sunacağım''
Aydın'ın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi. Buket Aydın, kanalın bulunduğu binadan güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.
"Pazartesi ekranda olacak'
Buket Aydın'ın yerine kimin geçeceği halen konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren kişi, Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt. Gazeteci Bozkurt Twitter hesabından şu iddiayı paylaştı:
"Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D'ye geri dönebilmek için Ankara'dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak."
Ne olmuştu?
1 Mart yerel seçimlerinden önce programında konuk ettiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız" sözlerine kahkaha ile kesen Buket Aydın sunduğu Kanal D Haber, reytinglerde düşüş yaşamıştı.