Konyaspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliğe yükselme şansını tepti. 20 hafta sonra liderlik fırsatı yakalayan Cimbom, 90 dakika boyunca topu çizgiden geçiremeyince, Beşiktaş derbisi öncesi çok kritik iki puan kaybetti. Aslan, lider Başakşehir'le arasındaki farkını 2'ye indirdi. Beşiktaş ise Galatasaray'ın 1 puan arkasında 3. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maça etkili başlayan Galatasaray, topu da daha çok kontrol eden taraftı ancak savunmada hatasız oynayan Konyaspor, rakibine pozisyon vermedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da vites düşürmeyen Galatasaray, galibiyet golü için yüklenirken, kontra ataklarla gol kovalayan Konyaspor, Yatabare ve Jevtovic'le etkili oldu. Fatih Terim'in oyuna ilk hamlesi ise 75. dakikada geldi. Etkisiz kalan Onyekuru ve Belhanda'nın yerine Mitroglou ve Emre Akbaba oyuna dahil olunca sarı kırmızılılar çift forvetli sisteme döndü. Selçuk İnan'ın da girişiyle oyunu rakip yarı alana yıkan Galatasaray, buna karşın aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla liderlik fırsatını kaçıran Cimbom, 60 puanla haftayı 2. sırada kapattı. 38 puanlı Atiker Konyaspor ise 9. sırada yer aldı.

Maçtan önemli dakikalar

12'nci dakikada sağ kanattan Zuta'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Muslera topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Milosevic'in sert şutu üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden etkisiz vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

28'inci dakikada sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde bulunan Fernando topu ıskaladı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

45+1'inci dakikada Belhanda'nın pasında Ndiaye topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

57'nci dakikada savunmadan dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Belhanda'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

61'inci dakikada Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

65'inci dakikada Belhanda'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbet vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73'üncü dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

81'inci dakikada Emre Akbaba'nın ortasına ceza sahası içerisinde topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90+6'ncı dakikada Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

ATİKER KONYASPOR: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Amir Hadziahmetovic), Milosevic, Fofana (Dk. 90 Hurtado), Yatabare (Dk. 73 Jahovic)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 79 Selçuk İnan), Fernando, Feghouli, Belhanda (Dk. 75 Emre Akbaba), Onyekuru (Dk. 75 Mitroglou), Diagne

SARI KARTLAR: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor) - Fernando (Galatasaray)