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Terör örgütü lideri Bağdadi 5 yıl sonra ilk kez görüntü verdi

Beş yıldan sonra ilk kez Terör Örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Terör Örgütü DEAŞ’ın yayın kanalı tarafından beş yıldan sonra ilk defa, örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. 

Ebubekir el Bağdadi olduğu düşünülen bir kişi yayınladığı görüntülü mesajında DEAŞ militanlarının öldürülmeleri ve hapse atılmaları nedeniyle intikam sözü verdi.

Bu, Ebubekir el Bağdadi'nin 5 yıl aradan sonra yayınlanan ilk görüntülü mesajı.

Bağdadi, 2014 yılının Temmuz ayında Musul'daki El Nuri Camii'nde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerde "hilafet" ilan etmesinden beri görülmemişti.

En son geçen yıl Ağustos ayında Bağdadi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

O ses kaydında DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki toprak kaybından endişelenilmemesi gerektiği çağrısını yapan Bağdadi, bu sefer yenilgiyi kabullenmiş görünüyor.

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