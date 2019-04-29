İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru

Açıldığı 29 Ekim 2018'den beri yolcu ve uçuş sayısını her geçen gün arttıran İstanbul Havalimanı 26 ve 28 Nisan'da bin 221'er sefer ile en yoğun iki gününü yaşadı.

31 Ekim 2018'de ilk tarifeli seferin yapıldığı ve günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı'nda 26 Nisan'da bin 221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na toplam 607 iç ve dış hat sefer inişi gerçekleştirildi ve 101 bin 727 yolcu İstanbul'a geldi. Aynı gün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan 614 iç ve dış seferinde de 99 bin 304 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

28 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na iç ve dış hatlardan 606 uçak gelirken, bu uçaklar 99 bin 652 yolcuyu İstanbul'a getirdi. Aynı gün İstanbul Havalimanı'ndan yapılan 615 iç ve dış hat seferle 102 bin 300 yolcu İstanbul'dan ayrıldı, toplamda 201 bin 952 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Havalimanından pazartesi günü (29 Nisan) ise 615 geliş ve 613 gidiş toplam bin 228 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.