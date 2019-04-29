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Tecavüzcüsünü öldüren kadına ceza yok

Tecavüzcüsünü öldüren kadına ceza yok

Rusya parlamentosu kadın tecavüzlerinin önüne geçmek için yeni bir yasayı onayladı. Buna göre tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde ceza almayacak.

RUSYA parlamentosunda onaylanan yeni yasaya göre tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde ceza almayacak.

Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı.

Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

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