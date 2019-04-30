Aykut Kocaman'ı kızdıran soru

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Galatasaray'ı şampiyonluktan mı ettiniz?" sorusuna, "Biz taşeron değiliz, burası Konyaspor" diyerek sert bir cevap verdi.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, güçlü bir takımdan alınan 1 puanın özgüveni yakalama için yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Uzun zamandır maç kazanamadıklarını anımsatan Kocaman, "Buna rağmen halen beşinci altıncılık pozisyonunu birkaç adım uzandığında, aşağıdaki grubunda birkaç adım uzağında dolaşıyoruz. Bunu çevirmek istiyorduk. Böyle bir dönemde bunu çevirmek için çok zorlu bir rakip var. Bunu yapabilecek durumda gözüküyorduk. Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayabilecek rakibimizde bu duygu sporcular için en güçlü etkileşimi sağlayan duygulardan bir tanesi. Son derece kaliteli oyunculara sahip, dolayısıyla maç öncesi sıkıntılıydı. Haftaların getirdiği maç kazanamama özgüven kaybı çok net ortaya çıktı. Galatasaray maçı özgüveni yakalamamız için umarım yardımcı olmuştur. 2 haftadır bu gözüküyor takımımızda" dedi.

"11 haftadır kazanamadan devam etmek kolay değil"

Aykut Kocaman, "Anadolu'da bir takım 11 hafta kazanamaması hoca istifaya davet edilebilir ama size Konyaspor camiasının çok ciddi bir desteği var. Bu durum sizin motivasyonunuzu nasıl etkiliyor" şeklindeki soruya, "Geldiğimiz yer 11 maç kazanamayan bir takım. Benim tahminim Konyaspor'u sevenler, izleyenler, bilenler bunu görüyorlar. 11 haftadır kazanamadan devam etmek çok kolay bir durum değil. Bu işin profesyonelleri bizler için, taraftarlar için yönetimler için. Ama öbür taraftan da bir şey olacak en sonunda" cevabını verdi.

"Taşeronluk yapmıyoruz

Galatasaray ile oynadıkları maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları hatırlatılarak, "Siz de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik diyor musunuz" şeklindeki soruya Aykut Kocaman, "Burası Konyaspor. Taşeronluk yapmıyoruz kimsenin yoluna taş koymak değil işimiz" cevabını verdi.