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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadelerine yer verildi. 

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