Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadelerine yer verildi.