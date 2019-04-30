Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yeni yazısında AK Parti tarafından düzenlenen Kızılcahamam Kampı'na ilişkin paylaştığı kulis bilgisinde "Herkesin eteğindeki taşı ve beklentilerini, taleplerini döktüğü bir toplantı olmuş" ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya, “İttifak mı, Mutabakat mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti Kızılcahamam toplantısı dün Ankara kulislerinde en çok dile getirilen konular arasındaydı. Öncelikle il başkanları ve belediye başkanları seçim sürecinde yaşadıkları tüm olumsuzlukları sergilemişler" dedi.

"Hazırlıklarınızı ona göre yapın"

"Toplantıda gündemin birinci unsuru ise İstanbul seçimi olmuş…" açıklaması yapan Sarıkaya, "Parti yöneticilerinden bazıları İstanbul seçiminin iptal edileceğine yönelik umutlarını en yüksek seviyede tutmuş. Hatta, diğer illerin belediye ve il başkanlarına, ‘Her birinize İstanbul’da bir bölgede görev verebiliriz. Hazırlıklarınızı ona göre yapın’ uyarısında bulunulmuş." dedi.

Kazanmış belediye başkanları

Sarıkaya, "Gençliğin kendilerine destek veren medyanın tutumundan yakınmasından tutun da Doğu ve Güneydoğu’daki il başkanları ve seçilen belediye başkanlarının özgüven kazanmış şekilde sıranın en önünde oturmalarına kadar önemli gelişmelere tanıklık edilmiş" diye yazdı.

"Teşkilat hoşnuttu"

"AK Parti’nin ilk kez MKYK üyeleri, bakanlar, il, ilçe ve gençlik kolları başkanları ile beldelere kadar belediye başkanlarını buluşturduğu toplantıdan parti yönetimleri de hoşnuttu" diyen Sarıkaya "Özellikle de en küçük beldeden, büyükşehirlere kadar tüm belediye başkanları ile bakanların karşı karşıya kalması ve beklentilerini doğrudan iletmeleri açısından da teşkilat hoşnuttu" açıklaması yaptı.

"Bir an önce bitse de işimize gücümüze baksak"

Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Bazıları ise yakın geçmişten bu yana ileri sürülen iddiaların geldiği noktalara dikkat çekerek, meselenin üzerine daha fazla gidilmemesi, konunun bu haliyle noktalanmasını tavsiye etmiş.

Hatta bazıları akşam sohbetinde, ‘Seçimin yenilenmesini doğru bulmuyorum, yenilenmesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı öngörüyor musunuz?’ sorusunu yöneltenlere de rastlanmış. Şu kadarını söylemeliyim ki AK Parti İstanbul seçimi konusunda iki farklı görüşe sahip. Ama hemen hepsinde olan ortak beklenti ‘Bir an önce bitse de işimize gücümüze baksak’ yönünde…

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