HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere fırtına obüsü ve tank sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine operasyonları sürerken, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Şemdinli ilçesinin Irak sınırında konuşlu askeri birliklere 2 fırtına obüsü ve 1 tank takviye olarak gönderildi.

Obüsler ile tankın taşındığı TIR'lar, mayına dayanıklı 20 'Kirpi' zırhlı araç konvoyu eşliğinde Şemdinli'deki sınır hattına götürüldü.

Obüslerin, PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahları olan Irak sınırındaki bölgelere konuşlandırılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
Bombayı İngilizler patlattı: Niasse geliyor
Bombayı İngilizler patlattı: Niasse geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat
Sergen Yalçın'dan TFF'ye çağrı
Sergen Yalçın'dan TFF'ye çağrı
Altaylı'dan bomba kulis: Binali Yıldırım salona girerken ortalık yıkılmış
Altaylı'dan bomba kulis: Binali Yıldırım salona girerken ortalık yıkılmış
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
29 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonucu
29 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonucu
Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim
Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim
Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti
Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap akıllara geldi ne demişti
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap akıllara geldi ne demişti
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Yorumlar