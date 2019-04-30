PTT’den Kargo Fiyatlarına Bahar Esintisi

PTT’den Kargo Fiyatlarına Bahar EsintisiSPONSORLU
PTT AŞ, müşterilerine baharı erken getirdi.
30 Nisan 2019 tarihine kadar APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacak.
İndirim oranları yüzde 25’in altında olan sözleşmeli müşterilerimiz Aps Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerinde yüzde 25 indiriminden faydalanabilecek.*
PTT Kargo, hem yurt içi hem yurt dışı gönderilerinizi en güvenli ve en hızlı şekilde taşıyor. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan PTT Kargo, hızlı ve güvenilir olması nedeniyle en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alıyor. Posta çeki hesabı veya pos cihazı bulunan PTT işyerlerinde, kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi ise PTT Kargo’nun cazip yanlarından biri.
PTT Kargo, kurye çağırma işlemlerinizde de sizlere kolaylık sunuyor. Telefonun dışında internetten yapacağınız başvuru ile kurye çağırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.