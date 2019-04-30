PTT’den Kargo Fiyatlarına Bahar Esintisi

PTT Kargo, hem yurt içi hem yurt dışı gönderilerinizi en güvenli ve en hızlı şekilde taşıyor. Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan PTT Kargo, hızlı ve güvenilir olması nedeniyle en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alıyor. Posta çeki hesabı veya pos cihazı bulunan PTT işyerlerinde, kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi ise PTT Kargo’nun cazip yanlarından biri.