Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 10.30'da yılın ikinci enflasyon raporunu paylaşacak.

Cuma günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamları piyasalar tarafından merakla beklenirken Merkez Bankası bugün yılın ikinci enflasyon raporunu sunacak. Saat 10.30'da açıklanacak olan rapora dair uzmanların tahminlerienflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelleneceği yönünde. Bazı ekonomistler 1 puan civarında revizyon bekliyor.

Gıda enflasyonu tahmini, petrol fiyatı tahmini ve dolayısıyla enflasyon tahminlerinde yapılacak güncellemeler toplantıya dair beklentilerin bir bölümü. Toplantının soru-cevap bölümünün daha 'sıcak' geçmesi bekleniyor. MB'nin para politikasına dair vereceği mesajlar ve son dönemin tartışmalı konusu rezervler en fazla soru gelecek konu başlıkları olacak.

Rapor öncesi dolar ve euroda son durum

Piyasaların beklediği enflasyon raporu öncesinde dolar 5.95'e çıktı. Gram altının fiyatı yatay seyirde ve 245 lira civarında. Saat 09.50 itibariyle dolar ve euro rakamları şöyle:



Nisan ayı enflasyonu

Piyasalar cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarında da yükselme bekliyor. TÜİK tarafından yapılan beklenti anketinde yıl sonu TÜFE 15,64'ten yüzde 16,23'e çıkarken, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 6.06 yerine 6,20 oldu.

Mart ayında enflasyon aylık yüzde 1.03 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 19.71 olmuştu.