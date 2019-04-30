Altın güne yükselişle başladı! İşte son durum...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,9 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 401 lira ve Cumhuriyet altını 1.642 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına karşın ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 244,7 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,49 primle 245,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.642 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 1.282,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

247 lira seviyesini yukarı yönlü kırma çabası

Analistler, ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinden olumlu açıklamaların gelmesinin altının ons fiyatında, dolar kurunun yatay seyretmenin de altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan ons altının 1.278-1.288 dolar aralığında işlem görmesini beklediklerini bildirdi.

Altının gram fiyatının 247 lira seviyesini yukarı yönlü kırma çabasında olduğunu ifade eden uzmanlar, "Biz, düşüşlerin sınırlı kalacağı yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz. Dolar kurunun, altının gram fiyatındaki yönü belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 244 -247 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.