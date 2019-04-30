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Almanya'dan Abdullah Gül'e sürpriz ziyaret!

Almanya'dan Abdullah Gül'e sürpriz ziyaret!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff ile bir araya geldi. "Bizim dönemimizde Türkiye-Almanya ilişkileri iyiydi" mesajları verildi.

Son dönemlerde adı bir kez daha yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, bugün sürpriz sayılacak bir görüşme gerçekleştirdi.

Gül, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Almanya'nın cumhurbaşkanı olan Christian Wulff'ü, Ayazağa'daki ofisinde ağırladı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Gül'ün 11. CB Ofisi adlı Twitter hesabından paylaşılırken internet sitesinden ise şu ifadeler yer aldı: 

"11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Ayazağa’daki ofisinde Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşme bugün öğlen saatlerinde gerçekleşti.

Gerçekleşen görüşmede Gül: 

'Sayın Wulff ile özel bir dostluğumuz var. Kendisi cumhurbaşkanı iken hem Türkiye’ye resmi devlet ziyareti yaptı hem ben Almanya’ya resmi devlet ziyareti yaptım. Bizim dönemimizde Türk-Alman ilişkileri her bakımdan zirveye çıkmıştı. Çok samimi bir şekilde her iki tarafında siyasette, demokratik anlayışta, ekonomide, teknolojide, bilimde her bakımdan çok güçlü ilişkisi olmuştu ve dolayısıyla bu ilişki, anlayış geleceğede çok güçlü bir şekilde ilerliyor.' dedi. Gül, Christian Wulff’un Türkiye’ye olan ilgisinin sürdüğünü görmekten dolayı mutlu olduğunu da ifade etti."

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