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Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi

Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi

Medipol Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı konusunu rafa kaldıran Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Ersun Yanal’a tam destek verme kararı aldı.

Büyük beklentilerle Fenerbahçe teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, dertlere derman olamasa da yönetimin desteğini kaybetmedi. Sezonun son 4 haftaya girilirken sarı-lacivertlilerin küme düşme endişesinden kurtulamaması Yanal’a yönelik eleştirileri artırdı. Ancak Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adama sahip çıktı.

Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı konusunu rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Yanal’a tam destek verme kararı aldı. Başkan Vekili Semih Özsoy, gündemlerinde hoca değişikliği olmadığını açıkladı. Yönetim içinde de Yanal’a yönelik eleştiriler olmasına rağmen, Başkan Ali Koç’un Ersun Hoca’yla yola devam etmekte kararlı olduğu belirtildi.

''Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz”
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ersun Yanal’dan yeni sezon planlaması ve istediği transferlere yönelik bilgi alan Başkan Ali Koç “Sana güvenimiz tam. Spekülasyonlara aldırma ve işine odaklan. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle tecrübeli çalıştırıcıya garanti verdi.

Hoca başkana başarı sözü verdi
Kalan son dört haftada iyi futbol ve güzel sonuçlar beklediğini dile getiren Koç’un Yanal’a talep ettiği transferlerin yapılacağına dair söz verdiği de belirtildi. Fenerbahçe tribünlerinden de yavaş yavaş kendisine yönelik tepkiler gelmesi sebebiyle moralsiz olan Yanal’ın yüzü Ali Koç’un desteğiyle gülerken, hoca başkana başarı sözü verdi.

''Özlenen Fenerbahçe sahada olacak”
Ersun Yanal, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek “Yeni sezonda özlenen Fenerbahçe sahada olacak” dedi.

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