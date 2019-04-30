Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ankara'da 300 gr'lık Ramazan pidesinin 2 buçuk Lira'dan İstanbul'da ise 3 liradan satılacağını duyurdu.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı.



Federasyon genel merkezinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada ''Ankara 300 gr'lık Ramazan pidesi 2 buçuk Lira'dan satılacak. İstanbul'da 350 gr'lık pide 3 liradan satılacak. İstanbul'da ekmek fiyatı değişikliği gündemimizde yok.'' ifadelerini kullandı.



Pidenin kilogram fiyatı arttı

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olarak belirlendi. İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.

Ankara'da halk ekmeğine zam yok

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.