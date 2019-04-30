HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ankara'da 300 gr'lık Ramazan pidesinin 2 buçuk Lira'dan İstanbul'da ise 3 liradan satılacağını duyurdu.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. 

Federasyon genel merkezinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada ''Ankara 300 gr'lık Ramazan pidesi  2 buçuk Lira'dan satılacak. İstanbul'da 350 gr'lık pide 3 liradan satılacak. İstanbul'da ekmek fiyatı değişikliği gündemimizde yok.'' ifadelerini kullandı.

Pidenin kilogram fiyatı arttı
Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olarak belirlendi. İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.

Ankara'da halk ekmeğine zam yok
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 terörist öldürüldü
Bursa'da Müslüm Baba dinleyen tavuklara bakın ne oluyor
Bursa'da Müslüm Baba dinleyen tavuklara bakın ne oluyor
81 ile genelge gönderildi! Yarın başlıyor
81 ile genelge gönderildi! Yarın başlıyor
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
Ali Koç, Ersun Yanal kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Karaciğer kanseri nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Karaciğer kanseri nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Dün 72 doları gören petrol fiyatları bugün direnç noktası eşiğinde
Dün 72 doları gören petrol fiyatları bugün direnç noktası eşiğinde
Türkiye turizm geliriyle güldü! Rakam 4.5 milyar doları aştı
Türkiye turizm geliriyle güldü! Rakam 4.5 milyar doları aştı
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği rakam 4 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği rakam 4 milyar dolara yaklaştı
Hercai 8. bölüm fragmanı
Hercai 8. bölüm fragmanı
Yorumlar 2 yorum