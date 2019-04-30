Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için su tüketiminin önemi hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Özlem Tay, belirli aralıklarla gerekli olan su içiminin büyük önem kazandığını söyledi.

Tay, Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacının arttığını söyleyerek uzun süreli açlık sonrası gerekli olan sıvıyı yerine koyabilmek için iftar ile birlikte belirli aralıklarla gerekli olan su içiminin büyük önem kazandığını kaydetti.

Tay, “Özellikle yaşlılarda, böbrek hastalığı bulunan kişilerde, kalp ve tansiyon hastalarında sıvı tüketiminin doktor kontrolü ve takibinde hesaplanması, bu doğrultuda uygulanması daha sağlıklı olacaktır. Büyüme ve gelişme sürecinde olan ergenlik dönemindeki kişilerin de oruç tuttukları ramazan ayı boyunca günde en az 2 buçuk litre su tüketmeleri önerilmektedir. Soğuk su midede kasılmalara yol açarak sindirimi zorlaştırır ve hazımsızlığa neden olabilir. Bu nedenle ramazan ayı boyunca içilen suyun oda sıcaklığında olması önerilir" dedi.



Sucuk, pastırma, turşu, şalgam...



Oruç tutarken susuz kalmamak için Ramazan'da yeterli miktarda su tüketmenin yanı sıra iftar ve sahur öğünlerinde susuzluğa neden olacak sucuk, pastırma, turşu, şalgam gibi tuz ve baharat içeriği yüksek gıdalar tercih edilmemelidir.



Oruçluyken gün içerisinde aşırı terlemeye neden olacak faaliyetlerden ve uzun süre sıcağa maruz kalmaktan da kaçınılmalıdır.

Limon dilimleri ve nane yaptakları



İftar ve sahur arasında tüketilecek suyun içerisine taze limon dilimleri, taze nane yaprakları veya rulo tarçın eklemek hem suya farklı bir aroma katıp içimini kolaylaştırır hem de mideyi rahatlatarak tatlı yeme isteğini bastırabilir.

Susuzluğa çare

Oruç tutarken susuzluğa karşı alınacak önlemlerden biri de su içeriği yüksek sebze ve meyvelerden faydalanmaktır. Bunun için sahurda, salatalık ve domates dilimleri sofraya eklenebilir, iftar sofrasında da salata ve sebze yemeklerine daha fazla yer verilebilir.

Çay, kahve içenler dikkat!



Çay, kahve, limonata, gazoz gibi içecekler suyun yerini alamaz. Aksine çok fazla tüketimi su içme isteğini bastırabilir. Mümkün olduğunca özellikle ramazan ayında sınırlandırılmalıdır. Çay ve kahvenin fazla miktarda tüketimi vücutta sıvı kaybına neden olacaktır. Bu sebeple iftardan bir iki saat sonra tercih edilmesi uygun olacaktır.