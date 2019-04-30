HABER /  SAĞLIK
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek

Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal, 2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısının, kanserden ölenlerin sayısını geçeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım" dedi.

Ünal, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğince, Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle kentteki bir otelde gerçekleştirilen ‘Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019' toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, basit bir ameliyat için hastaneye yatan bir hastanın, hastane enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedebildiğine işaret etti.

Herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurguladı

Bu tür kayıpların yaşanmaması için hastane yöneticilerinden hasta yakınlarına kadar herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda bilinç oluşturmak için her tek yılda bir eğitim programı yapıyoruz. Amacımız, hastane enfeksiyonları gibi önemli bir konuda çalışanları, teknik destek sağlayanları, araç ve ilaç üretenleri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak" diye konuştu.

"Enfeksiyon nedeniyle kaybedebiliriz"

Konunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, "Basit bir ameliyat için hastaneye yatan gencecik bir kişiyi orada oluşan, kontrol edilemeyen, tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle kaybedebiliriz. Bunun arkasında tabii antimikrobiyal direnç gibi büyük bir problem yatıyor" ifadesini kullandı.

"Hep birlikte mücadele vermeliyiz"

Serhat Ünal, hastane enfeksiyon kontrolünün dirençle mücadelede en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek. Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım. Bu bir takım işi. Hekim, hastane enfeksiyon kontrol hemşirelerimiz, hastane idarecilerimiz, hasta sahipleri, hastalar, hep birlikte mücadele vermeliyiz. Her yıl önemli değişiklikler oluyor. Onları takip edebilmek için bir araya gelip şapkamızı önümüze koyup, bildiklerimizi birbirimizle değiştirerek neler yapacağımızı konuşmamız lazım. Çorum'daki bu eğitim programında da bunu değerlendireceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dilber Ay eşi ve çocuklarıyla bu evde yaşıyordu cinayet işlediğini böyle itiraf etmişti
Foto Galeri Dilber Ay eşi ve çocuklarıyla bu evde yaşıyordu cinayet işlediğini böyle itiraf etmişti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı
Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı
Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 8 terörist öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Türüç baba oluyor
Deniz Türüç baba oluyor
Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Bursa'da Müslüm Baba dinleyen tavuklara bakın ne oluyor
Bursa'da Müslüm Baba dinleyen tavuklara bakın ne oluyor
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Karaciğer kanseri nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Karaciğer kanseri nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Yorumlar