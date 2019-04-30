Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini 3 puan yükseltti!
Yüzde 14,6 olan yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyen Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltti.
Gıda enflasyonundaki 3 puanlık artış beklentisine rağmen yıl sonu enflasyonun tahmininin değiştirilmemesi, çelişki olarak yorumlandı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon görümüne ilişkin risklerin devam ettiğini söyledi.
"İhtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilir"
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişikliğin (‘ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilir’ ifadesinin çıkarılması) kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal yaklaşım olduğunu söyledi.
Yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi
Merkez, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6’da, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2’de tuttu. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi.