HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini 3 puan yükseltti!

Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini 3 puan yükseltti!

Yüzde 14,6 olan yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyen Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltti.

Gıda enflasyonundaki 3 puanlık artış beklentisine rağmen yıl sonu enflasyonun tahmininin değiştirilmemesi, çelişki olarak yorumlandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon görümüne ilişkin risklerin devam ettiğini söyledi.

"İhtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilir"

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, geçen hafta yayınlanan para politikası metnindeki değişikliğin (‘ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilir’ ifadesinin çıkarılması) kısa vadeli bir sinyal değil, yapısal yaklaşım olduğunu söyledi.

Yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi

Merkez, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6’da, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2’de tuttu. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı
Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı
Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum
Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum
Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek
Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı
Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı
Ramazan pidesi zamlandı mı ? Fırıncılar Federasyonu yeni açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu
Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu
Deniz Türüç baba oluyor
Deniz Türüç baba oluyor
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi Erzincan sahur imsak vakti iftar saatleri
Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
Türk gayrimenkul borsasına yabancılardan yoğun ilgi
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Yorumlar