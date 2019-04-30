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Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı

TUZLA’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden şahıs, çekirdeği taş sanınca çocuğu öldüresiye dövdü. Yüzündeki darp izleri görenlerin yüreğini yakan çocuk o anları anlattı.

İstanbul'da Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki M.K, eriklerin çekirdeklerini yola attı.

Yoldan geçen bir araç sürücüsü çekirdeklerin aracına isabet etmesiyle aracından inerek çocuğu kovaladı. Çocuğu önce yumruk atan şahıs sonra da yere düşen çocuğu tekmeledi. Çevrede bulunan bir vatandaşın ‘polisi çağıracağım’ demesiyle çocuğu bırakan şahıs olay yerinden uzaklaştı. 

''Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı''
Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı.'' dedi.

''Beni ormana götürdü''

''Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm.'' diyen çocuk şu ifadeleri kullandı; ''Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum’ deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. 'Ne yapıyorsun sen' dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, 'al şunu' dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı”

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