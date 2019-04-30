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Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu

Anadolu Ajansı
Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğinde doğada yaralı bulunan tavşancılın kanadına kemik nakli yapıldı. Kuşu muayene eden Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, kendi bulduğu teknikle ameliyat ettiğini dile getirdi.

Bir süre önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı bulunan tavşancıl, tedavi edilmesi için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine teslim edildi.

Klinikte Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı tarafından muayene edilen ve kanadında kırıklar tespit edilen kuş, ameliyata alındı. Ünsaldı ve ekibi tarafından, yaralı kuşun kanadına kemik nakli yapıldı.

Ünsaldı, yaptığı açıklamada, uzun süre doğada aç kalan kanatlı hayvanların uçarken düşüp yaralandığını söyledi.

“Ölen bir hayvanın kemiğini yerleştirdik”

Bitkin halde getirilen kuşu elden vitaminli gıdalar ve serumla beslediklerini anlatan Ünsaldı, şöyle konuştu:

"Kendini toparlayan hayvanı ameliyata aldık. Kırılan kanat kemiğine, ölen bir hayvanın kemiğini yerleştiriyoruz. Bu kendi tekniğim, buna 'kemik manşon' diyoruz. Kırılan diğer bir kemiğe, uygun kemik bulamadığımız için metal pin koyduk." dedi. 

Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, kuşu yeniden doğaya salabilmek için kontrol altında tutup, bir seneye yakın muhafaza etmeleri gerektiğini anlattı.

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