Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin F-35 şantajına tepki göstererek, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rus S-400 füzelerini satın almasına karşı çıkarak F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğini söyleyen Amerikan yönetimine, devletin en tepesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi.

Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaştıklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor. Dünya bugün adeta diken üzerindedir. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Suriye'de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz.

Türkiye, siyasi diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir etmeyecektir."

Hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamak için ilk başvurdukları müttefiklerden olumsuz yanıtlar aldıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

"Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık.

İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır

Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar."