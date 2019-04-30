HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin F-35 şantajına tepki göstererek, "Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rus S-400 füzelerini satın almasına karşı çıkarak F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğini söyleyen Amerikan yönetimine, devletin en tepesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir tepki daha geldi. 

Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaştıklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları Türkiye'nin geçmişini 1 asırdan ibaret sanıyor. Dünya bugün adeta diken üzerindedir. Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol haline geldi. Suriye'de bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. 

Türkiye, siyasi diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir etmeyecektir."

Hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamak için ilk başvurdukları müttefiklerden olumsuz yanıtlar aldıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

"Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık.

İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır

Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar."

İlgili Haberler
Ruslar açıkladı! İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi Başkent'te kritik toplantı! Masada S-400 ve F-35 gerilimi var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
ABD'nin F-35 şantajına karşı Rusya'nın Su 35'i S-400'den sonra...
Foto Galeri ABD'nin F-35 şantajına karşı Rusya'nın Su 35'i S-400'den sonra... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü haber spikeri Ece Üner'in "Kerimcan" videosu ortalığı yıktı
Ünlü haber spikeri Ece Üner'in "Kerimcan" videosu ortalığı yıktı
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
Nihat Zeybekci İzmir'de seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Nihat Zeybekci İzmir'de seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini 3 puan yükseltti!
Merkez Bankası, gıda enflasyonu tahminini 3 puan yükseltti!
Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı
Magandanın öldüresiye dövdüğü çocuk o anları anlattı
Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum
Meral Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına olay yanıt Ümit verici buldum
ÖNCEKİ HABERLER
Milli atış kontrol radarı 'Helikopter MİLDAR' görücüye çıktı
Milli atış kontrol radarı 'Helikopter MİLDAR' görücüye çıktı
Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu
Yaralı kuş, kemik nakliyle hayata tutundu
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm fragmanı
Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek
Korkutan uyarı: Antibiyotikten ölenlerin sayısı kanserden ölenleri geçecek
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Susuzluk nasıl giderilir işte Ramazan ayında tüketilmemesi gerekenler
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Çarpışma 20. bölüm fragmanı
Deniz Türüç baba oluyor
Deniz Türüç baba oluyor
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Yorumlar 3 yorum