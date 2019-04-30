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Karpal Tünel sendromu kimlerde görülür işte bilinmeyenleri

Karpal Tünel sendromu kimlerde görülür işte bilinmeyenleri

Fizyoterapist Merve Selen Akkurt, "Karpal Tünel Sendromu kimlerde görülür?" sorusunu yanıtladı.

Akkurt, "Karpal tünel sendromu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülür." diyerek "El bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda ve klavye kullanma, elde çamaşır yıkama, hamur yoğurma gibi hareketleri çok sık yapan kişilerde görülebilir. El ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülür." şeklinde konuştu.

Son yapılan bilimsel çalışmalarda, karpal tünel sendromunda bilek çevresi, bel çevresi ve vücut kitle endeksi arasındaki ilişkiler araştırılmış olup, bel çevresi ve tüm vücut yağının karpal tünel sendromunda önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.

Yani vücut ağırlığımızın da, karpal tünel sendromu riskini etkilediği belirlenmiştir. Bu sebeplerin dışında, karpal tünel sendromu bazı hastalıkları da tetikleyebilir. Bunlar, diyabet, troid, gut hastalığı, ayrıca hamilelik periodunda vücut sıvılarının artması karpal tünel içinde basınç oluşmasına ve bu durumda geçici olaral karpal tünel sendromuna sebep olabilmektedir.

Tedavi yöntemi nedir?
Bazı hastalarda tedavi olarak, fizik tedavi, el bileği hareketinin belirli bir süre kısıtlanması ve karpal tünel sendromuna yönelik egzersizler yaptırılabilir. Bazı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Bunlara şikayetlerde artma ve azalma durumuna göre konusunda uzman kişiler tarafından karar verilir. Karpal tünel tanısı konduktan sonra fizyoterapinizi de evinizde, okulunuzda, iş yerinizde ve ev programı olarak kolayca uygulayabileceğiniz egzersizleri sorarak öğrenebilirsiniz.

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