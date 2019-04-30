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Zülfü Livaneli’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çarpıcı övgüler!

Zülfü Livaneli’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çarpıcı övgüler!

Sanatçı Zülfü Livaneli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"Bugünü anlamak için 1994'e bakmak gerekiyor" başlığıyla yayınlanan yazısında Livaneli, “Demokrasi Kahramanı kardeşim Ekrem İmamoğlu’nu makamında kutlamak için ziyaret ettim” diye yazdı.

"Çok az bir oy farkıyla Türkiye'nin seyri değişmişti"

Livaneli, 31 Mart yerel seçiminden önce 1994'te İBB adaylığını hatırlatarak "Yarım bıraktığımız bir iş var. Çok az bir oy farkıyla Türkiye'nin seyri değişmişti" dedi.

"Yaşar Kemal yaşasaydı..."

Livaneli, "Ekrem İmamoğlu'nun, bizim 94'te yarım bıraktığımız bayrağı alıp yükselteceğine inanıyorum. Yaşar Kemal yaşasaydı, Ekrem İmamoğlu'na ve Ali Kılıç'a oy verirdi'' demişti.

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