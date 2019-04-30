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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a sert yanıt

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a sert yanıt

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Ali Koç'un ''Aynı icra bize de geldi. Car car konuşuyor. Gelip burada konuşsunlar" sözlerine sert yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevi yürüten Mahmut Uslu, geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'un ''Aynı icra bize de geldi. Car car konuşuyor. Gelip burada konuşsunlar" sözlerine yanıt verdi.

Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe Spor Klubü Yüksek Divan Toplantısında Sayın Ali Koçtarafından isim verilmeden, eski bir yönetici olarak bahsettiği şahsım adına, hakkımda söylenmiş konulara cevap verme mecburiyetim olduğunu düşünmekteyim.

''Kendisi adına olumlu bir gelişme olarak görüyorum''
Öncelikle, saygısızlık olarak nitelendirdiğim Sayın Koç’un toplantıda “car car konuşuyor” ifadesinin kulubümüzün resmi sitesinde yazılı olarak yayınlanmamış olmasını kendisi adına olumlu bir gelişme olarak görüyorum.

''Son derece üzücüdür''
Sayın Koç tarafından şahsıma atfedilen “evimize haciz geldi” sözleri bana ait değildir. Bir gazeteci tarafından benim ağzımdan çıkmış gibi yayınlanmış, karşılığında haber tekzip edilmiş ve gazeteci aleyhine dava açılmıştır. Başkanımız Aziz Yıldırım’a, şahsıma ve diğer eski yönetici arkadaşlarımıza faktoring firmaları tarafından gönderilen tüm hukuksal dokümanların birer örneği Kulübümüze de gönderilmiş olduğundan Sayın Koçun evime haciz gelmediğini zaten bilmesi gerekmektedir. Tıpkı kendisine ve diğer yönetici arkadaşlarımıza haciz gitmediğini de bildiği gibi. Bu itibarla Sayın Koç’un, isim vermemiş olsa da şahsımla ilgili olarak, kamuoyu önünde bu şekilde aslı astarı ve gerçekliği olmayan bir konu üzerinden konuşmuş olması son derece üzücüdür.

''Korkmadan inandığımız düşüncelerimizi söylemekten asla geri durmayız''
Diğer bir konu ise “böyle arkadan konuşmak olmaz” şeklindeki ifadesidir. Seçim gününden bu yana ne Sayın Koç ve yeni yönetimimizi, ne ben nede bir başka arkadaşım eleştirmedik. İcraatları hususunda tek kelime dahi konuşmadık. Zira bizler bu kulüp için söyleyecek sözü ve fikirleri olan tutkulu Fenerbahçelileriz. Nerede ve ne zaman konuşacağımızı da çok iyi biliriz. Gerektiğinde ve zamanı geldiğinde hiç korkmadan inandığımız düşüncelerimizi söylemekten asla geri durmayız.

''Bunun hiç kimseye faydası yoktur''
Ayrıca, aldığınız yanlış kararların ve yaşanan başarısızlıkları istediğiniz gibi her zaman ve her yerde, kamuoyu önünde tartışabilirim. Bugün, gündem değiştirmek için gerçekliği olmayan konuları tartışma konusu yapmanın da bundan mağduriyet çıkarmanın da ne vakti ne yeridir. Bunun hiç kimseye de faydası yoktur.

''Fenerbahçe’nin geçireceği tek bir günü kaybedecek zamanı yoktur''
Son olarak ifade etmek isterim ki Sayın Koç tarafından da kabul edildiği üzere Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, kulüp tarihimizin en kötü dönemini geçirmektedir. Sayın Ali Koç, öncelikle ve ivedilikle bu noktaya eğilmeli ve çıkış stratejileri üretmelidir. Bunun yerine kamuoyu yaratma hevesi ile suni gündem, suni kavgalar ve suni düşmanlar ile Fenerbahçe’nin geçireceği tek bir günü kaybedecek zamanı yoktur.

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