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İstanbul Valiliği 1 Mayıs önlemlerini açıkladı! İstanbul'da bu yollar yarın kapalı

İstanbul Valiliği 1 Mayıs önlemlerini açıkladı! İstanbul'da bu yollar yarın kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. İşte 1 Mayıs dolayısıyla İstanbul'da kapanan yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz" denildi.

Alınan önlemler

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısı Düzenleme Komitesi organizasyonunda Bakırköy İlçemizdeki Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

Bakırköy bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

-İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

-Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

-İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar 

-Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar 

-D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası 

-Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar 

Alternatif güzergâhlar

-Yüce Tarla Caddesi 

-İstanbul Caddesi 

-Rauf Orbay Caddesi 

Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar

-Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı 

-Beyoğlu-Mete Caddesi 

-Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi 

-Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi 

-Şişli-Halaskargazi Caddesi 

-Şişli-Cumhuriyet Caddesi 

-Şişli -Ortaklar Caddesi 

-Şişli- Aytekin Kotil Caddesi 

Alternatif güzergâhlar

-Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

-Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek 

-Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

-Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. 

-Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. 

-Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. 

-Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

-Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek. 

-Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek. 

-Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek. 

-Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek. 

-Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek. 

-Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek. 

-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak. 

-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacak.

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