Bombayı İngilizler patlattı: Niasse geliyor

İngiliz basını, Everton’ın golcüsü Oumar Niasse’ın Beşiktaş’la anlaştığını ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağını yazdı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş için İngiliz basınından müthiş bir iddia geldi. İngiliz medyası, milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton’ın golcüsü Oumar Niasse’ın Beşiktaş’la anlaştığını ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağını yazdı.

Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig’e kadar yükselmişti.