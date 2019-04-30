Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
İtalya siyasetine damga vuran eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
İtalya’nın çok okunan gazetelerinden Corriere Delle Sera, ülkenin eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Gazeteye konuşan kaynaklar 82 yaşındaki Berlusconi’nin böbrek ağrısı sebebiyle hastaneye geldiğini, kontrollerin ardından lideri olduğu Forza Italia partisinin bir etkinliğine katılacağını açıkladı.
Berlusconi, geçmişte lüks villalarda verdiği ‘bunga bunga’ partileriyle uluslararası basının gündeminden düşmüyordu.