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Küçükçekmece'de emekli polisler arasında çatışma!

Küçükçekmece'de emekli polisler arasında çatışma!

İSTANBUL Küçükçekmece son zamanlarda sürekli olaylarla gündemde. Bu kez Küçükçekmece'de emekli polisler arasında kanlı kavga çıktı. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İSTANBUL Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde emekli 2 polis arasında çıkan silahlı çatışmada, emekli polislerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır bir şekilde yaralandı.

Olay Atakent Mahallesi'ndeki bir ticaret merkezi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti diğeri yaralandı. Yaralı İlhan Varlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarık İlbey olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemeleri devam ediyor.

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