HABER /  GALATASARAY
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Babel'in alacağı ücret belli oldu

Babel'in alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, Fulham’da oynayan Hollandalı star ile 3 yıllık söz kesti. İmza parası dahil 10 milyon Euro kazanacak olan Babel, sezon sonunda imzayı atacak.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Fulham’dan Beşiktaş’a transfer olan ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymesi için artık hiç bir engelin kalmadığı ifade edildi.

İmza parası + 10 milyon euro
Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı. Babel, menajeri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda’da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi. Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel’e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon Euro (Yaklaşık 65 milyon TL) ödeyecek.

Menajeri de doğruladı
Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, “Babel şu anda Fulham’ın kontratlı futbolcusu. Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Babel bu sezon Beşiktaş ve Fulham’da 32 maçta 10 gol attı, 5 asist yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!
Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı
Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
Bombayı İngilizler patlattı: Niasse geliyor
Bombayı İngilizler patlattı: Niasse geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'deki AK Partili isimlere özel talimat
ÖNCEKİ HABERLER
Dilber Ay'ın ölüm sebebi ne? Ünlü sanatçı 63 yaşında hayatını kaybetti
Dilber Ay'ın ölüm sebebi ne? Ünlü sanatçı 63 yaşında hayatını kaybetti
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim
Fenerbahçe'den ortaya sahaya sürpriz isim
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar