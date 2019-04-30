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DSP lideri Önder Aksakal CHP'yi topa tuttu! Olay sözler

DSP lideri Önder Aksakal CHP'yi topa tuttu! Olay sözler

Daha önce de sıkça eleştirdiği CHP yönetimi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, yine gündemindeydi. Aksakal, CHP'nin tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu iddia etti.

DSP lideri Önder Aksakal, partisinin il binası açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep'te yaptığı açıklamada yine CHP'ye yüklendi.

''Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında''

Aksakal, şimdiki CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından benzerliği olmadığını öne sürerek, CHP yönetiminin Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altında olduğunu iddia etti.

Aksakal, ''Güneydoğu bölgemizde planlanan yeni devlet yapılanması senaryosunda üzerine rol biçilen sözde Atatürkçü solcu yapılar kendileri dışında hiçbir partinin siyaset arenasında yer almasına tahammül edemedikleri gibi her türlü iftira kampanyası ve algı yönetimi ile toplumu yönlendirme gayreti içindeler. Bülent Ecevit’in partiyi kurduğu günden bu yana bu tür saldırılara artık alıştık.

''Sahte Atatürkçüler mücadelemiz devam edecek''

Ama iyi bilinmelidir ki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerle emperyalist politikaların emir eli olmuş yapılarla Şahsi siyasi ikbal dışında hiçbir siyasi amaç gütmeyen, sahte Atatürkçü ve sahte solcularla mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecektir.

''Toplumda inanmıyor''

CHP'nin hamasi vaatler ve söylemlerle bir seçenek olabileceğini artık toplumda inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki bu partinin bugünkü yapısı kökleri Kuva-i Milliye’ye dayanan ve kurtuluş savaşımızı yöneten Atatürk’ün kurduğu parti ile uzaktan yakından bir benzerliği de kalmamıştır'' diye konuştu. 

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