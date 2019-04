Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" dedi

Haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu elindeki fotoğrafı gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ekonomik sıkıntılar çeken bir vatandaşın satılık böbrek ilanını gösterdi.

"YSK'nın içtihatlarına uymasını bekliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilan etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Çubuk'taki şehit cenazesinde çıkan olaylarla ilgili "Saldırı diyorlar, bir linç girişimiydi. Yapamadılar ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kurulan baskılara YSK boyun eğmemek zorundadır"

Aradan bir ay geçti. Hukuktan yana tavır takındık. YSK'da görev yapan yargıçlar her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Siyasal baskılara göğüs germek zorundadırlar. YSK'nın bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak ilan etmesini bekliyorum. Başka bir seçenek yok. Kanuna uyacak, daha önceki içtihatlara aynen uyacak, biz de bunu bekliyoruz. Seçimde kaybedenlerin ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. Kurulan baskılara YSK boyun eğmemek zorundadır. Hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. Bir an önce kararı verin Türkiye gerçek gündemine dönmüş olsun.

"Türkiye mali kıskaca alınıyor"

Bu yılın ilk üç ayında 33 milyar lira faiz ödendi. 33 milyar lira faizi 82 milyon vatandaş ödedi. Bunların iktidar olduğu tarihten 2019 şubata kadar dışarıya ödedikleri faiz 165 milyar dolar. Sen bu parayı ödeyeceksin vatandaş sonunda böbreğini satacak. Olay sıradan bir olay değil. Türkiye yeniden mali kıskaca alınıyor. Dolar aldı başını gidiyor. Hala ekonomide iyiye gidiyoruz diye açıklama yapıyorlar.

"Ortada bir hukuksuzluk var"

Derdimiz sadece ekonomi değil. Musa Kart hapse atıldı. Hakan Kara hapiste, Güray Öz hapiste. Cumhuriyet gazetesinin yazarları bunlar. Bunları FETÖ'yle suçluyorlar. Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü oluyor? Ortada bir hukuksuzluk var. Bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olan da iktidar sahipleri değildir. Bunu namuslu yargıçlar düzeltecektir. Osman Kavala 546 gündür hapiste. Ortada daha iddianame yok. Eren Erdem 305 gündür hapiste. Hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den içeride. Ailesi perişan vaziyette. Ailesine şunu söyledim; Eren Erdem onurlu kimliğiyle FETÖ ile mücadele eden düzgün ve namuslu bir kişidir. Hapiste kaldığı her gün şeref madalyası olarak tarihte yerini alacaktır.

Haşim Kılıç'ın açıklamaları

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kuruluş yıldönümündeydik. AYM Başkanı katılanların tamamına güzel bir hukuk dersi verdi. Ama AYM'nin önünde Cumhuriyet davası başvurusu iki yldır bekliyor. Sözcü gazetesiyle ilgili de davalar açıldı. Emin Çölaşan ile FETÖ'cü tanımı yan yana gelir mi? Necati Doğru, sahibi Burak Akbay. Susturmak istiyorlar. Varsın 5 bin satsın ama halkın bilgilenmesi konusunda Sözcü yayın yapmasın. Bunu söylüyorlar. Hakim unvanlı, savcı unvanlı vicdanını ve aklını birine ipotek edenler var. Bunlar göreceksiniz çocuklarının dahi yüzüne bakamayacaklardır.

Çocuk istismarındaki artış

Küçük çocuklara tecavüzlere yaygınlaşmasının altında ahlakı kaybetmemiz yatıyor. Çocukların kaçırılması, uyuşturucu... Ekrem Bey uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurmak istiyor. Ret veriyorlar. O zaman git kullan kardeşim. Uyuşturucu en çok fakir mahallelerinde yaygın. İstanbul genelinde bu çalışmanın yapılması lazım. Yapmak istiyor engelliyorlar. Nasıl muhalefet edeceğiini de bilmiyorlar. Buraya pek çok yasa gelir, vatandaşın lehine ise oy birliğiyle çıkar.

"Fettah Tamince el üstünde tutuluyor, neden?"

1 numaralı FETÖ'cü Erdoğan'ın yayında. Adı kim, Fettah Tamince. Cumhuriyet, Sözcü yazarları suçlanıyor. Fettah Tamince el üstünde tutuluyor, neden? TUSKON üyesi aynı zamanda. Tamince en son İstanbul'da büyük bir ihale aldı. Terörle mücadele ediyorum diyenler terör örgütlerini bırakıp kendilerine muhalif olanlarla mücadele ediyor.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan saygısızlığı eleştiriyorum. Şehit cenazesine yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Bırakın bari bir namaz kılınsın. Saldırı diyorlar, bir linç girişimiydi. Yapamadılar ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış. Sadece bana değil TBMM Başkanvekili ve milletvekilimiz orada. Bir eve girdik. O aileye küçük çocuğu Muhammed'e buradan sevgilerimi saygılarımı söylüyorum. Hayatımda ilk kez polisin akrep aracına bindim."