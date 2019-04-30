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Hugo Rodalega ayrılıyor! İşte yeni takımı

Hugo Rodalega ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı forvet oyuncu Hugo Rodalega, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılıp ülkesine transfer oluyor.

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Kolombiya Primera A Ligi ekiplerinden Independiente Santa Fe, sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega'ya 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Ajansspor'un haberine göre; Hugo Rodallega'nın da Kolombiya'ya geri dönmek istediği ve Santa Fe kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor ile 33 karşılaşmada forma giyen Kolombiyalı yıldız 14 gol, 3 asist ile oynadı. Rodallega'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

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