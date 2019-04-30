Hugo Rodalega ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı forvet oyuncu Hugo Rodalega, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılıp ülkesine transfer oluyor.

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Kolombiya Primera A Ligi ekiplerinden Independiente Santa Fe, sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega'ya 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Ajansspor'un haberine göre; Hugo Rodallega'nın da Kolombiya'ya geri dönmek istediği ve Santa Fe kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor ile 33 karşılaşmada forma giyen Kolombiyalı yıldız 14 gol, 3 asist ile oynadı. Rodallega'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.