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Hasan Ruhani'den ABD'ye tepki! Müsaade etmeyeceğiz

Hasan Ruhani'den ABD'ye tepki! Müsaade etmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran’ın petrol ihracatıyla ilgili kararına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da katıldığı bir festivalde yaptığı konuşmada, “İran’ın petrol ihracatını engellemek ve bunu sıfırlamaya çalışmak, Amerikalı yetkililerin yanlış kararıdır ve biz bu kararın uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz. ABD baskısına rağmen petrol ihracatımız sürecek” dedi.

Tahran’da düzenlenen ‘Örnek İşçiler, İş Grupları ve İş Birimlerini Ağırlama’ 30. Ulusal Festivali’ne katılan ve burada bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Allah’ın yardımıyla Amerika’ya diz çöktüreceğiz. ABD’nin bize karşı uyguladığı gaddarca yaptırımların ilk amacı döviz girdimizi düşürmektir. İran’ın petrol ihracatını engellemek ve bunu sıfırlamaya çalışmak, Amerikalı yetkililerin yanlış kararıdır ve biz bu kararın uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz.

ABD baskısına rağmen petrol ihracatımız sürecek. ABD, gelecek aylarda petrol ihracatımıza devam ettiğimizi görecek. ABD, petrol ihracatı için bir yolu engellemekle meşgul, İran ham petrol satışı yapabileceği ABD’nin habersiz olduğu diğer yollara hala sahip olacak” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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