Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Açtıkları çukurlara gömeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müşavirler Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Milletimin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçırmakla kalmaz onları açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim atmosferine rağmen tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.

"Türkiye olarak 2023 hedeflerimize ulaşmamız için önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5'in üzerine çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyoruz"

-17 yılda emekçilerimizin çiftçilerimizin kamu görevlilerimizin de imkanı genişledi. Tüm iş adamlarımızın sorunlarıyla ilgilendik. Gönüllü kuruluşlarımızla dünyanın en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyoruz.

"Reformlara, rekorlara imza attık"

Türkiye olarak son 17 yılda tarihi nitelikli reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik.

"Açtıkları çukura gömeriz"

-Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine gireceğiz dedik ve şu anda giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Milletimin huzurunu kaçıranların huzurunu kaçırmakla kalmaz onları açtıkları çukurlara gömeriz ve gömeceğiz.

Savunma Sanayii Fuarı

-Bu sabah Savunma Bakanlığı'mızın çok önemli bir adımını atarak Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışını yaptık. Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık.

50 milyon turist

-2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz. 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum.

Cari açık rakamları

-2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021'e geldiğimizde yüzde 2,6'ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. 2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz