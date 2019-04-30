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Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı

Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı

Son 200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayattayken tahttan feragat etti. 85 yaşındaki Akihito, 30 yıldır oturduğu Krizantem Tahtı 200 yıldır kendi isteğiyle bırakan ilk imparator oldu.

Akihito'nun saltanatının yerel saatle gece yarısı resmen sona ermesinin ardından çarşamba itibarıyla tahtı 59 yaşındaki oğlu, Veliaht Prens Naruhito devralmış oluyor.

İmparatorluk Sarayı'nda aile üyeleri ve hükümet yetkilileri önünde düzenlenen törende tahtın önünde duran Akihito şunları söyledi:

"Kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum"

Bugün imparator olarak görevlerimi tamamlıyorum. 30 yıl önce tahta çıktığımdan beri imparator olarak görevlerimi halkıma derin bir güven ve saygı hissiyle yerine getirdim, bunu yapma fırsatı bulduğum için kendimi dünyanın en şanslı insanı addediyorum. Devletin simgesi rolünde beni kabul eden ve destekleyen halka en içtenlikle teşekkür ediyorum.

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