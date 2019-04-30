Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki darbe girişimi hakkında bilgilendirildi. Süreci takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Maduro'ya destek

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu. Padrino, Venezuela'nın meşru tek hükümetini savunmak için hazır olduklarını belirtti.