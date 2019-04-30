HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!

Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki darbe girişimi hakkında bilgilendirildi. Süreci takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da "Özgürlük için son aşamaya geçtik" şeklinde konuştu. 

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Maduro'ya destek

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu. Padrino, Venezuela'nın meşru tek hükümetini savunmak için hazır olduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa'da şok! Damat kayınpederi ile evlendirildi!
Manisa'da şok! Damat kayınpederi ile evlendirildi!
Türkiye'den vize hamlesi! Aracı kurumlar geliyor
Türkiye'den vize hamlesi! Aracı kurumlar geliyor
Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı
Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı
Donald Trump'tan kritik 'Müslüman Kardeşler' kararı
Donald Trump'tan kritik 'Müslüman Kardeşler' kararı
YSK, İstanbul kararını ne zaman verecek?
YSK, İstanbul kararını ne zaman verecek?
TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz 3. "Dalya" peşinde
Burak Yılmaz 3. "Dalya" peşinde
DSP lideri Önder Aksakal CHP'yi topa tuttu! Olay sözler
DSP lideri Önder Aksakal CHP'yi topa tuttu! Olay sözler
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı
Venezuela'da darbe kalkışması! Guaido 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı
Venezuela'da darbe kalkışması! Guaido 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı
Hugo Rodalega ayrılıyor! İşte yeni takımı
Hugo Rodalega ayrılıyor! İşte yeni takımı
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf gösterip "Türkiye'nin gerçeği bu" dedi
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Yorumlar 1 yorum