Sivas'ın Şuşehri ilçesinde yaşlı çiftin hayali TOKİ ile gerçek oldu

SİVAS'ın Şuşehri ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2'nci etapta inşa edilecek 460 adet konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Kurada Kadir Şahinduran (75) ile Emine Şahinduran (70) çiftinin doğalgazlı ev hayali ise gerçek oldu.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen kura çekimine Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, TOKİ yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel mimari konseptli projede konutların 272'si 2+1 ve 144'ü ise 3+1 planında tasarlandı. Konutlardan 44'ünün ise daha sonra kuraya çıkacağı öğrenildi.

Her kentin kendi mimarisine, kültürüne, değerlerine, coğrafi özelliklerine uygun yaşam alanları oluşturulmasına öncelik veren TOKİ, kentsel tasarımı, yerel mimari doku, mahalle kültürü ve yatay mimari anlayışını Suşehri ilçesinde de gerçekleştirdi. İlçeye yapılan projede yöresel mimarinin modern çizgilerle şekillendirildiği bir tasarım hazırlandı.

Konut cephelerinde yöreye özgü taş kaplamalar, taş söveler, dekoratif pencereler kullanıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konutların hak sahibi belirlenmesi kura çekiminde vatandaşların heyecanlı olduğu görüldü. Kurada ismi çıkan kişiler sevinçlerini yakınları ile paylaştı.

Kura çekimine katılan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Konut çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah hayırlı kullanmayı nasip etsin. Biz 5 yıl önce belediyeyi aldığımızda TOKİ konutlarıyla ilgili sizlere söz vermiştik. İnşallah bunlardan bir tanesini bugün kura çekimiyle gerçekleşmiş oldu. Bugün 460 konutumuz var. Parasını yatırıp sabredenlerin bugün mükafat günüdür” dedi.

YAŞLI ÇİFTİN DOĞALGAZLI EV HAYALİ GERÇEK OLDU

İlçeye bağlı Arpacı köyünde sobalı evde ikamet eden 5 çocuklu Kadir Şahinduran (75) ile Emine Şahinduran (70) çiftinin doğalgazlı ev hayali ise gerçek oldu. Yıllardır sobalı evde oturmanın zorluğunu yaşayan yaşlı çift yaşlarının ilerlemesi nedeniyle soba yakamaz hale geldi. TOKİ'nin ilçe merkezindeki projesine başvuran yaşlı çifte kurada ev çıktı. Kurada ismini duyan Emine Şahinduran sevinç yaşadı. Emine Şahinduran kura sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah herkesten razı olsun. İyilerle karşılaştırsın. Allahım bizlere de güle güle kullanmayı nasip eylesin." dedi. Kadir Şahinduran ise, "Köyde gücümüz soba yakmaya yetmiyordu. Allah razı olsun herkesten, devletimizden milletimizden razı olsun. Bu yaştan sonra 5 vakit namazımı rahat ve sıcakta kılarım” diye konuştu.