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Konya'da taciz ettiği uğrayan kızı taksiciler kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da taciz ettiği uğrayan kızı taksiciler kurtardı

KONYA'da, İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına girene kadar H.K.K. (20) adlı genç kızı takip, eteğini kaldırarak, taciz eden Suriyeli İ.E.H. (23), çevredekiler tarafından taksi durağında dövüldü. İ.E.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak'ta meydana geldi. H.K.K., İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına yürüyerek, giderken, iddiaya göre, Suriye uyruklu İ.E.H. tarafından takip edildi.

Genç kız, kurs binasına girmek isterken, İ.E.H. de adres sorma bahanesiyle arkasından geldi. Bir süre konuşan İ.E.H., daha sonra genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti. H.K.K.'nin bağırması üzerine çevredekiler, yanına gelip, durumu öğrendi. Genç kızın tacize uğradığını söylemesi üzerine kaçmaya çalışan İ.E.H., taksi durağına alınıp, dövüldü. Bu sırada ihbarla olay yerine polis ekipleri geldi.

Genç kız ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Gözaltına alınan İ.E.H., suçlamayı reddetti. Polis, çevrede yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında taciz anının olduğunu belirledi. İ.E.H., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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