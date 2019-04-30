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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Venezuela paylaşımı

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Venezuela paylaşımı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Milleti olarak ABD darbesine direnen Nicolas Maduro ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'daki Amerikan destekli olduğu öne sürülen darbe girişimine karşı Türkiye'den Maduro'ya bir destek açıklaması da Vatan Partisi'nden geldi. 

İşte Perinçek'in Maduro'ya destek paylaşımı;

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Milleti olarak ABD darbesine direnen Nicolas Maduro ile birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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